Новое расследование НТВ расскажет, кто и зачем устроил беспорядки в Москве

Телеканал НТВ провел новое расследование о незаконных митингах, которые прошли в Москве минувшим летом. Авторы репортажа «Организованная протестность» намерены рассказать, кто, как и с для чего пытался учинить массовые беспорядки в столице России. Об этом сообщает ФАН.

В распоряжении телевизионного канала оказались тайные переписки из закрытых чатов лидеров так называемой оппозиции. Эти данные обнародуют впервые. Опираясь на эту информацию, журналисты провели расследование, которое прольет свет на многие вопросы. Особое внимание авторы репортажа уделили иностранному вмешательству во внутренние дела России, в том числе и через крупные средства массовой информации.

«Организованная протестность» выйдет в эфир 11 октября в 23.55 по московскому времени.

В прошлую пятницу, 4 октября, НТВ выпустил фильм-расследование «Кукловоды протеста». Журналистам канала удалось узнать, как беглый олигарх Михаил Ходорковский через свои многочисленные НКО и фонды готовит профессиональных оппозиционеров за рубежом. По возвращении в Россию эти люди участвуют в организации провокаций, массовых акций протеста и беспорядков.

Ранее ФАН выпустило фильм-расследование «Анатомия протеста», рассказав аудитории о том, как российская «оппозиция» получает деньги от американских олигархов, связанных со спецслужбами. Агентство полагает, что так называемых оппозиционеров в РФ можно условно поделить на четыре типа. К первой относится беглый олигарх Михаил Ходорковский и его запрещенная в России «Открытая Россия». На втором месте контора блогера Алексея Навального и протежируемые им лица. К третьей категории относятся прозападные СМИ, поддерживающие «оппозицию». Замыкают список протестно настроенные депутаты Думы и члены правительства.