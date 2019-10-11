Куйвашев считает, что вопрос застройки Екатеринбурга нужно обсуждать с горожанами

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться с жителями города. Такое мнение он выразил на странице в Instagram накануне опроса по месту строительства храма Святой Екатерины.

13 октября в столице Урала откроется 51 участок, каждый из которых оснасят камерами видеонаблюдения. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей — это 10857 человек. В опросном листе будет два участка: на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Всего город потратит на опрос шесть миллионов рублей.

«Я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан», — написал Куйвашев.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма не в его историческом месте, а в городском сквере неподалеку. Местные власти решили провести опрос жителей, который назначили на 13 октября. Храм Святой Екатерины планируют построить возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Сам сквер получит статус «земли общего пользования».

Подсчет голосов члены избиркома начнут в 00:00 14 октября по местному времени. Результаты огласят до вечера понедельника.