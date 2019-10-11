Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал решение Нобелевского комитета присудить премию мира 2019 года премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али. По его словам, учитывая прогнозы букмекеров, этот выбор «можно признать не самым худшим».

Премия мира была присуждена премьеру Эфиопии «за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе». Комитет оценил его усилия по заключению мирного соглашения с Эритреей.

По словам Косачева, это решение может показаться неоднозначным. Даже глава комитета Брит Андресон отметила, что, может быть, премия мира вручена этому человеку рано.

Косачев убежден, что нельзя однозначно сказать, что именно благодаря усилиям Ахмеда Али Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о мире, которая ознаменовала конец 20-летней войны между двумя странами.