Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лидером по долгам за электроэнергию стал Северный Кавказ

Лидером по долгам за электроэнергию стал Северный Кавказ

Организаторы незаконной акции 13 октября в Москве получили предостережение прокуратуры

Организаторы незаконной акции 13 октября в Москве получили предостережение прокуратуры
ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
Эрдоган обсудил со Столтенбергом военную операцию в Сирии

Эрдоган обсудил со Столтенбергом военную операцию в Сирии

 NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

Лидером по долгам за электроэнергию стал Северный Кавказ

Лидером по долгам за электроэнергию стал Северный Кавказ

Организаторы незаконной акции 13 октября в Москве получили предостережение прокуратуры

Организаторы незаконной акции 13 октября в Москве получили предостережение прокуратуры
ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
Эрдоган обсудил со Столтенбергом военную операцию в Сирии

Эрдоган обсудил со Столтенбергом военную операцию в Сирии

 NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

NASA прервало трансляцию выхода в космос астронавтов, чтобы сообщить о смерти Леонова

15:40   11 Октября 2019
Россия

Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал решение Нобелевского комитета присудить премию мира 2019 года премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али. По его словам, учитывая прогнозы букмекеров, этот выбор «можно признать не самым худшим».

Премия мира была присуждена премьеру Эфиопии «за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе». Комитет оценил его усилия по заключению мирного соглашения с Эритреей. 

Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

По словам Косачева, это решение может показаться неоднозначным. Даже глава комитета Брит Андресон отметила, что, может быть, премия мира вручена этому человеку рано.

Косачев убежден, что нельзя однозначно сказать, что именно благодаря усилиям Ахмеда Али Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о мире, которая ознаменовала конец 20-летней войны между двумя странами. 

«А если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим… Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно проигрывает эфиопскому премьеру», — добавил Косачев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #эфиопия #премия мира #нобелевский комитет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...