Путин заявил, что РФ будет «спокойно реагировать» на учения НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать на учения НАТО спокойно, хотя и не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ. Об этом он заявил в пятницу во время заседания лидеров стран-членов СНГ.

«Что касается учений НАТО — надо посмотреть, как нам на это реагировать», — сказал он.

Глава российского государства напомнил, что РФ недавно проводила учения специально в глубине страны и «не вблизи границ НАТО». Он подчеркнул, что в учениях участвовали более 100 тысяч человек.

«Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно», — указал президент в ходе заседания глав стран — сказал глава государства.

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО в Европе.