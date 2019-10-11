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15:26   11 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что РФ будет «спокойно реагировать» на учения НАТО

Путин заявил, что РФ будет «спокойно реагировать» на учения НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать на учения НАТО спокойно, хотя и не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ. Об этом он заявил в пятницу во время заседания лидеров стран-членов СНГ.

«Что касается учений НАТО — надо посмотреть, как нам на это реагировать», — сказал он. 

Глава российского государства напомнил, что РФ недавно проводила учения специально в глубине страны и «не вблизи границ НАТО». Он подчеркнул, что в учениях участвовали более 100 тысяч человек. 

«Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно», — указал президент в ходе заседания глав стран — сказал глава государства. 

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО в Европе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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