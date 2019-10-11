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15:03   11 Октября 2019
Россия

Социальный проект «Героям – быть!» проводит народное голосование

Социальный проект «Героям – быть!» проводит народное голосование

Народное голосование в рамках Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть» проводит голосование, которое продлиться до 20 октября.

Первый этап голосования является открытым и все желающие могут отдать свой голос за номинантов, со списком которых можно познакомиться на сайте проекта. По окончании открытого этапа голосования, отбором победителей займется экспертный совет, состоящий из представителей госвласти, общественных деятелей, звезд театра и кино, и представителей ведущих СМИ.

В прошлом году в голосовании на первом открытом этапе проекта «Героям – быть1» участие приняли более 325 тысяч россиян и жителей ближнего и дальнего зарубежья.

В текущем году на победу претендуют работники более 20 предприятий, а изначально на конкурс было подано более ста заявок, в том числе от 18 некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

Лауреатов премии «Героям – быть» будут выбирать по восьми номинациям. Подробнее о проекте, посвященном простым людям, совершившим подвиг и спасшим жизни других людей однажды, или делающим это каждый день, можно узнать на его официальном сайте. Проект был организован в 2015 году и с того времени охватил 65 регионов России.

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Автор: Александр Люблинский
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