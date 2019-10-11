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14:59   11 Октября 2019
Ближнее зарубежье

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

Донецкая и Луганская народные республики планируют поднять вопрос согласования новой даты разведения сил на встрече контактной группы в Минске 15 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Выполнение любых действий по разведению должно быть синхронным — начинаться и завершаться с обеих сторон в совместно согласованные сроки», — отметила она. 

Никонорова обвинила Киев в том, что он упустил шанс развести силы в селе Петровское и городе Золотое. Народные республики подавали сигнал о готовности начать процесс, однако украинская сторона его проигнорировала. Из-за сложившейся ситуации власти Украины «заблокировали саммит нормандского формата, которого до этого так настойчиво добивались». 

Напомним, 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). На этот процесс было дано три дня.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #днр #лнр #контактная группа

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