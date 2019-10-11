Путин рассказал, кто ответственен за достижение мира на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что достижение мира на Украине зависит от людей, находящихся у власти, а также их способности выполнять обещания, данные украинцам. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости.

В пятницу российский лидер выступил на заседании совета глав СНГ и прокомментировал мирное урегулирование ситуации на Украине.

«Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу», — сказал он.

Стенограмма со словами главы российского государства опубликована в пятницу на сайте Кремля.