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14:54   11 Октября 2019
Россия

Путин рассказал, кто ответственен за достижение мира на Украине

Путин рассказал, кто ответственен за достижение мира на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что достижение мира на Украине зависит от людей, находящихся у власти, а также их способности выполнять обещания, данные украинцам. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости. 

В пятницу российский лидер выступил на заседании совета глав СНГ и прокомментировал мирное урегулирование ситуации на Украине. 

«Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу», — сказал он.

Стенограмма со словами главы российского государства опубликована в пятницу на сайте Кремля. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #украина #политика #общество

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