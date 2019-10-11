Германия рассчитывает, что Турция не станет открывать границы для беженцев

Представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин рассчитывает, что Анкара будет придерживаться соглашения с ЕС по размещению мигрантов в Турции.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, которые осудили военную операцию Турции в Сирии. Он пригрозил открыть границы для сирийских беженцев.

«Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения с ЕС», — заявила Деммер.

9 октября Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турция нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным сирийским городам.

Позднее стало известно о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что военные нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

СМИ пишут о жертвах и раненных среди мирных жителей.