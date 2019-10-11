Германия рассчитывает, что Турция не станет открывать границы для беженцев

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

 Куйвашев считает, что вопрос застройки Екатеринбурга нужно обсуждать с горожанами

Куйвашев считает, что вопрос застройки Екатеринбурга нужно обсуждать с горожанами

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
Лукашенко считает, что Путин и Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ

Лукашенко считает, что Путин и Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ

 Монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую карту из чистого золота

Монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую карту из чистого золота
Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

Косачев оценил решение Нобелевского комитета присудить премию мира премьеру Эфиопии

 Куйвашев считает, что вопрос застройки Екатеринбурга нужно обсуждать с горожанами

Куйвашев считает, что вопрос застройки Екатеринбурга нужно обсуждать с горожанами

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
Лукашенко считает, что Путин и Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ

Лукашенко считает, что Путин и Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ

 Монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую карту из чистого золота

Монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую карту из чистого золота
14:26   11 Октября 2019
Весь мир

Германия рассчитывает, что Турция не станет открывать границы для беженцев

Германия рассчитывает, что Турция не станет открывать границы для беженцев

Представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что Берлин рассчитывает, что Анкара будет придерживаться соглашения с ЕС по размещению мигрантов в Турции.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, которые осудили военную операцию Турции в Сирии. Он пригрозил открыть границы для сирийских беженцев.

«Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения с ЕС», — заявила Деммер.

9 октября Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турция нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным сирийским городам.

Германия рассчитывает, что Турция не станет открывать границы для беженцев

Позднее стало известно о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что военные нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

СМИ пишут о жертвах и раненных среди мирных жителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...