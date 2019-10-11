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14:22   11 Октября 2019
Сирия

Как армия Турции вынуждает курдов отступать в Сирии

Как армия Турции вынуждает курдов отступать в Сирии

Итак, в прошлом материале мы рассмотрели политические аспекты турецкого вторжения в Сирию. Разобрали предысторию, а также причины, почему и США, и Россия одобрили операцию.

Реджеп Эрдоган дождался того момента, когда интересы двух главных игроков ближневосточной драмы сойдутся и нанес курдам свой удар. Он ждал долго, но не напрасно.

Сегодня же мы рассмотрим военные аспекты этой кампании, в том числе и тактику достижения турецкими военными своих целей, … которая уже начала просматриваться.

Растянуть силы противника

Итак, почему Турция начала боевые действия на очень широком фронте.

Курдские боевые отряды на сегодня имеют достаточно невысокую общую численность – порядка 60 тысяч человек. Эта «армия Рожавы», которую на протяжении последних нескольких лет интенсивного готовили к ведению боевых действий американские инструкторы. И на сегодня она является намного более боеспособной военной силой, нежели протурецкие сирийские отряды, находящиеся на острие главных ударов Анкары.

Правда, у курдов в резерве есть еще несколько десятков тысяч человек, которые абсолютно не обучены, но их брать в расчет можно чисто условно. Реальной боевой силы они не представляют и максимум на что они способны, это нести полицейские функции внутри занятой курдами территории. 

Как армия Турции вынуждает курдов отступать в Сирии

Курдские боевые отряды изначально находятся в абсолютно проигрышном положении. Мало того, что они полностью проигрывают противнику в технической оснащенности и средствах разведки и контроля поля боя, но они к тому же полностью скованны в своих действиях. Курды, даже создав локальное превосходство сил на отдельном участке, не могут атаковать вглубь турецкой территории, так как в этом случае Реджеп Эрдоган использует это как повод для вторжения в Сирию крупными силами турецкой армии. И именно он станет ему оправданием не только в глазах собственного населения, но и в глазах союзников по НАТО, которые восприняли новую военную инициативу Турции в Сирии безо всякого «понимания» (и это еще мягко сказано). Да и наступать на заранее подготовленные позиции регулярной армии для курдских отрядов – это форменное самоубийство, на которое они естественно не пойдут.

Именно поэтому курды вынуждены обороняться. Но и это очень трудно с учетом ограниченности их сил и растянутости линии фронта. При этом им нужно оборонять все и сразу. А вот их противник в этом не ограничен. Он может создавать ударные группировки в нужных местах и полностью оголять второстепенные направления. Таким образом, гораздо менее малочисленная протурецкая сирийская «народная армия» на поле боя всегда будет располагать не только абсолютным преимуществом в огневой мощи, оказываемой им турецкой армией, но и численным преимуществом.

В лоб никто не атакует

По словам «гениального полководца Киева» времен Донецкой войны 2014 года Семена Семенченко, в современной войне в лоб никто не атакует. И зачастую именно так и есть (и не только в современной войне, но и в войнах прошлого). И нынешняя тактика протурецкой сирийской армии строится на обходных маневрах узлов сопротивления.

После прощупывания позиций противника на участке атаки, производится огневой налет и атака с охватом обычно слабо прикрытых флангов курдских гарнизонов крупных населенных пунктов.

Как армия Турции вынуждает курдов отступать в Сирии

Именно это уже можно наблюдать на примере боев в районе городов Телль-Абъяд, где в ходе вчерашних боев «протуркам» удалось прорвать оборону противника восточнее города. Атака с запада пока результатов не принесла, но это лишь вопрос времени и точности работы турецких летчиков и артиллеристов.

Как армия Турции вынуждает курдов отступать в Сирии

Еще более показательный успех был достигнут протурецкими отрядами в районе городка Рас-Эль-Айна, где оборона противника была прорвана на обоих флангах.

Очевидно, что не имея желания ввязываться в городские бои, «протурки» хотят показать противнику угрозу его окружения, чтобы вынудить курдов отступить. Таким образом они пытаются избежать не только серьезных потерь со своей стороны, но и картинки массовых жертв среди мирного населения, которую курдские «правозащитники» сразу передадут на все каналы от CNN до канала новостей «хутора имени Патриса Лумумбы», расположенного где-нибудь на Аляске.

Тактика очень разумная и в данной ситуации, пожалуй, самая верная. А значит турецким штабам можно ставить за нее плюс. Остался вопрос - сумеют ли протурецкие «повстанцы» реализовать их планы на практике? Правда, это еще зависит и от того насколько самоотверженно готовы курды защищать свою территорию.

Но говорить об этом пока рановато.

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#сирия #турция #курды #источник мира

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