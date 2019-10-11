Лукашенко считает, что Путин и Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил журналистам, что украинский лидер Владимир Зеленский мог бы приехать в Ашхабад на саммит СНГ и встретиться там со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Слова президента Белоруссии в пятницу приводит информационное агентство БЕЛТА.

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас? У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, с третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит», - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что на Украине сейчас можно наблюдать тенденцию к свержению нынешней власти, и все понимают, кто тогда окажется у руля в Киеве. Поэтому, добавил белорусский лидер, лидерам Содружества Независимых Государств нужно поддержать Зеленского.

Также Лукашенко выразил мнение, что предшественнику Зеленского на посту президента Украины не следовало выходить из СНГ.