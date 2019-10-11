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14:14   11 Октября 2019
Россия

Почти 130 дорог за текущий год отремонтировали в Петербурге

Почти 130 дорог за текущий год отремонтировали в Петербурге

За год в Санкт-Петербурге отремонтировали порядка 130 дорог, что на 13 превышает первоначальные планы. Об этом рассказал в пятницу, 11 октября, глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы Сергей Харлашкин, проверив несколько адресов Калининского района.

«Из 116 адресов в основном контракте на 5,02 миллиарда рублей мы практически заканчиваем работы, у нас появилось еще более двух миллиардов рублей благодаря Александру Дмитриевичу Беглову», — приводит его слова издание «Невские новости».

По словам Харлашкина, именно градоначальник сумел добавить два с лишним миллиарда еще на этот год. Потому еще по 13 адресам была начата работа.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #ремонт дорог

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