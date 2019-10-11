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14:14   11 Октября 2019
Весь мир

Житель Индонезии вернулся домой через семь часов после своих похорон

Житель Индонезии вернулся домой через семь часов после своих похорон

Житель деревни в Индонезии из провинции Восточная Ява вернулся домой после своих похорон. Об этом сообщает издание Asia One в пятницу, 11 октября.

В ДТП погиб мужчина без документов, чье тело было настолько изуродовано, что опознать его не удалось. Правоохранители установили хозяина мотоцикла — им оказался 40-летний строитель Сунарто. Полиция решила, что жертвой аварии стал именно он.

Труп передали родственникам, которые тоже не подтвердили, чьи останки перед ними. Мужчину похоронили, но через несколько часов Сунатаро вернулся домой. Выяснилось, что индонезиец некоторое время назад он занял деньги у знакомого Вариима и в качестве залога оставил ему мотоцикл. Видимо, скончался именно он.

Родственникам Вариима сообщили о его гибели, но они решили не перезахоранивать тело, а просто изменить имя на надгробии.

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Автор: Арсений Аскольский
#похороны #индонезия

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