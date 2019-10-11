Монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую карту из чистого золота

Британский королевский монетный двор будет выпускать первые в мире дебетовые банковские карты из чистого золота. Об этом говорится на сайте монетного двора.

Подобная карта сделана для тех, «кто хочет получить доступ к эксклюзивным (банковским) привилегиям», а также для тех, кто ценит роскошь и эксклюзив, сказано на сайте.

Карта разработана совместно с платежной системой Mastercard и компанией Accomplish Financial, которая занимается технологиями электронных платежей. Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп назвала выпуск золотой картыпризнанием «растущего спроса потребителей на уникальные и роскошные платежные карты».

Помимо именной карты из золота 18 карат у ее держателей будут расширенные банковские функции и привилегии. В частности, нулевой процент при проведении операций по обмену валют и круглосуточная услуга «консьерж» в путешествиях.