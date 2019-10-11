Почему в России не готовы вернуть смертную казнь даже для убийц детей

После убийства девятилетней Лизы К. в Саратове и поимки подозреваемого в России вновь возобновилась дискуссия о возвращении смертной казни. Среди активных сторонников отмены моратория на высшую меру наказания телеведущий Владимир Соловьев.

«Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери», — категорично заявил он изданию Ura.ru.

Позицию Соловьева разделяет депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков, предлагая расширить список деяний, за которые следует отправлять на смерть. В своем Telegram-канале избранник напомнил, что семья Лизы сейчас нуждается в поддержке и выразил пожелание впредь казнить «за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах».

Директор московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод призвал не поддаваться эмоциям. В беседе с «Политикой Сегодня» правозащитник выразил мнение, что физическая ликвидация преступника не снизит количество насильственных преступлений, а российская правовая система пока не застрахована от непоправимых ошибок.

«Достаточно посмотреть опыт других стран, где существует смертная казнь. Она не приводит к снижению преступлений коррупционной направленности, насильственных преступлений. Учитывая проблемы нашего правосудия, ошибки следствия, суда, коррупционные схемы, могут пострадать невиновные люди. Таким образом открывать ворота для массового террора – это абсолютно не правовой способ, не цивилизованный способ», — полагает Брод.

Депутат Госдумы, координатор НОД Евгений Федоров вернуть смертную казнь не против, но за особо тяжкие преступления и при условии гарантий от судебных ошибок.

«Второй момент должен быть отдельно проработан в кодексах. — сказал парламентарий. — Должна быть отдельная процедура, при которой, если есть хоть малейшие сомнения, у специальной инстанции, например, то в этом случае приговор в исполнение не приводится. С учетом этих позиций, я думаю, что надо смертную казнь в России проводить».

Религиозный и общественный деятель, богослов и публицист Андрей Кураев напомнил о позиции Русской православной церкви, которая призывает верующих не отвечать злом на зло.

«Даже перед лицом таких страшных преступлений смертная казнь есть крайне нежелательная форма отождествления государства, которое действует от моего же имени с причинением людям предельного зла смерти. В основе социальной концепции нашей церкви написано, что церковь не настаивает на отмене смертной казни. Не идет против, но она этот вопрос оставляет на решение законодательных органов и референдума большинства населения, но при этом приветствует любые шаги, которые направлены к отмене смертной казни», — сказал Кураев.

Лиза ушла в школу 9 октября и не вернулась домой. В этот же день в Саратове начались масштабные поиски. В операции участвовали сотни добровольцев, сотрудники МЧС и отряд «Лиза Алерт». Вечером 10 октября ребенка нашли мертвым. Вслед за трагическим известием следователи сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался ранее судимый за педофилию 35-летний Михаил Туватин. На допросе мужчина признался в убийстве ребенка.

После того, как стало известно о задержании подозреваемого, саратовчане устроили стихийный митинг у гаража, где обнаружили тело ребенка и был запланирован следственный эксперимент. Чтобы остановить разъяренную толпу полиции пришлось вызвать дополнительный отряд ОМОН, который помог оттеснить людей.

Вступив в Совет Европы в 1996 году, Россия взяла на себя обязательство об отмене смертной казни. В ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил мораторий на высшую меру наказания до тех пор, пока Госдума ратифицирует протокол о ее отмене.