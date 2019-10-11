Врачи в Москве успешно прооперировали малыша, родившегося с тремя ногами

Столичные врачи успешно прооперировали родившегося с тремя ногами ребенка. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

В пресс-службе подчеркнули, что мальчик родился в срок с врожденными особенностями, что и ожидалось. Ребенок родился с тремя ножками, удвоением мочеполовой системы, а также с отсутствием анального отверстия.

«Вероятнее всего это изначально были близнецы. Средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом году мальчику сделали операцию по удалению ноги, расположенной между двумя другими. Ему тогда был месяц, он хорошо перенес операцию, после которой нормально развивался. В феврале текущего года ему сделали вторую операцию. Урологи решили проблему удвоения мочеполовой системы. А в сентябре ребенку устранили аноректальный порок.

«Очередной этап лечения завершён. Малыш будет проходить лечение под присмотром специалистов в своём родном городе. Через 14 недель будет следующий этап – удаление сигмостомы», — отметили в пресс-службе.

За счет современных технологий в медицине мальчик сможет жить полноценной жизнью, сказали врачи.