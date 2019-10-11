Путин считает остающихся на севере Сирии террористов ИГ* реальной угрозой

Президент России Владимир Путин заявил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, которые находились на севере Сирии в лагерях, охранявшихся курдскими военными, могут просто разбежаться теперь, когда в этот район заходит турецкая армия и курды бросают свои посты.

По словам российского президента, он не уверен в том, что армия Турции сможет быстро взять эту ситуацию под контроль, так как, по данным ГРУ РФ, счет боевиков идет на сотни и тысячи.

«Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться – через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут Сирии на неподконтрольные никому территории?», - подчеркнул Путин.

Его словам, эту новую возникающую угрозу необходимо четко понимать и, соответственно, мобилизовать ресурсы российских спецслужб на ее купирование.