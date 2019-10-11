Путин заявил, что РФ посоветуется с коллегами из СНГ о том, как ответить на учения НАТО

Российский лидер Владимир Путин уверен, что на учения НАТО необходимо реагировать спокойно. При этом глава государства предлагает посоветоваться насчет этого со странами СНГ.

«Что касается учений НАТО — надо посмотреть, как нам на это реагировать», — заметил Путин на саммите СНГ. Текст его выступления в пятницу, 11 октября, появился на сайте Кремля.

Президент РФ также напомнил о проведенных недавно учениях, которые однако проходили не вблизи границ НАТО. Российская сторона, подчеркнул Путин, специально проводит это в глубине своей территории.