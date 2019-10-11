Автомобиль посольства Турции в Берлине подожгли неизвестные

Неизвестные подожгли автомобиль посольства Турции в Берлине, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB со ссылкой на правоохранителей. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 11 октября.

Правоохранители заявили, что данные о случившемся поступили около 3.45 по местному времени (4.45 мск). Уточняется, что пожар серьезно повредил автомобиль.

In der Nacht zum Freitag wurde das Auto der türkischen Botschaft in Berlin-Kreuzberg angezündet. Laut Polizei wurden die Täter immer noch nicht gefunden. Die türkische Community geht von PKK-Sympathisanten aus. pic.twitter.com/m7SFwyOa5s — EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) 11 октября 2019 г.

Полиция начала расследование инцидента.