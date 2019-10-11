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 Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии

Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии
13:41   11 Октября 2019
Весь мир

Автомобиль посольства Турции в Берлине подожгли неизвестные

Автомобиль посольства Турции в Берлине подожгли неизвестные

Неизвестные подожгли автомобиль посольства Турции в Берлине, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB со ссылкой на правоохранителей. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 11 октября.

Правоохранители заявили, что данные о случившемся поступили около 3.45 по местному времени (4.45 мск). Уточняется, что пожар серьезно повредил автомобиль.

Полиция начала расследование инцидента.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #посольство #берлин #поджог

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