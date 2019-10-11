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Путин считает остающихся на севере Сирии террористов ИГ* реальной угрозой

Путин считает остающихся на севере Сирии террористов ИГ* реальной угрозой

 Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии

Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии
13:45   11 Октября 2019
Весь мир

Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии

Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии

Турецкая армия уничтожила 342 террориста во время военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом 11 октября сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

«Наши военные успешно продолжают операцию «Источник мира» в соответствии с нашими планами. На данный момент нейтрализованы 342 боевика», — отметил он.

Ранее Анкара сообщила об уничтожении 277 боевиков в САР. Кроме того, сегодня оборонное ведомство Турции сообщило о гибели первого военнослужащего с начала операции.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #сирия #турция #военная операция

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