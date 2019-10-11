Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии

Турецкая армия уничтожила 342 террориста во время военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом 11 октября сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

«Наши военные успешно продолжают операцию «Источник мира» в соответствии с нашими планами. На данный момент нейтрализованы 342 боевика», — отметил он.

Ранее Анкара сообщила об уничтожении 277 боевиков в САР. Кроме того, сегодня оборонное ведомство Турции сообщило о гибели первого военнослужащего с начала операции.