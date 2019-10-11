«Победа» планирует взыскать расходы за задержку рейсов «Кольцово»

Авиакомпания «Победа» намерена взыскать с аэропорта «Кольцово» за задержку рейсов в связи с аварийной посадкой самолета Ан-12. Об этом стало известно в пятницу.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 20 человек, никто не пострадал. Авария произошла, вероятно, в связи с невыходом шасси. Из-за нештатной ситуации в «Кольцово» временно приостановили взлетно-посадочные операции.

По словам официального представителя авиакомпании «Победа», организация намерена взыскать расходы с аэропорта «Кольцово». Источник в авиакомпании также заявил, что из-за неполадок были задержаны два рейса более чем на семь часов каждый.

«Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы», — сказал источник.

Аэропорт «Кольцово» входит в холдинг «Аэропорты регионов». В прошлом году он обслужил более шести миллионов пассажиров.