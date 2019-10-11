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 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

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Путин считает остающихся на севере Сирии террористов ИГ* реальной угрозой

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 Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии

Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии
13:34   11 Октября 2019
Весь мир

Евросоюз видит прогресс в реализации минских соглашений, но ждет оценки Киева

Евросоюз видит прогресс в реализации минских соглашений, но ждет оценки Киева

Европейский союз видит прогресс в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, однако хотел бы услышать оценку ситуации от главы украинского МИД Вадима Пристайко, приглашенного на заседание министров иностранных дел 28 стран сообщества 14 октября. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС перед встречей в Люксембурге.

«Есть некоторый прогресс, мы воодушевлены прогрессом, но мы хотим услышать оценку процесса от украинского министра», — заметил он.

Также представитель Евросоюза добавил, что были позитивные новости, среди которых обмен, так называемая «формула Штайнмайера» по предоставлению особого статуса Донбассу, и подготовка саммита странами нормандского формата, в которых входят Россия, Украина, Франция и ФРГ. Страны «нормандской четверки», по его словам, также проинформируют Совет о ходе реализации минских договоренностей и предстоящем саммите.

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Автор: Алла Ларионова
#евросоюз #украина #нормандский формат

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