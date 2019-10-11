Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ. По его словам, президент РФ регулярно участвует в мероприятиях содружества.

Ранее Лукашенко на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде заявил, что было бы неплохо, если бы Зеленский присутствовал на саммите и встретился там с российским коллегой.

На вопрос, готов ли Кремль к такой встрече, Песков ответил, что «Путин регулярно принимает участие в саммитах СНГ».