Интерес Нигерии к российскому оружию, подтверждает укрепление позиций Москвы в Африке

Россия стремительно укрепляет свои позиции в Африке, об этом свидетельствует запрос Нигерии на российское орудие и военный опыт.

Такое мнение в пятницу в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» старший научный сот рудник МГИМО Юрий Зинин.

Ранее в пятницу посол Нигерии в Москве Стив Дэвис Угба рассказал в интервью о заинтересованности его страны в покупке российских вооружений после приобретения 12 ударных вертолетов Ми-35М, из которых шесть штук уже поставлены. По словам дипломата, сейчас Абуджа ведет с Москвой переговоры о покупке новейших истребителей Су-57, а также выражает заинтересованность в приобретении вертолетов, танков и разведывательном оборудовании. При этом посол отметил, что Россия является надежным партнером и всегда выполняет свои обязательства, однако введенные против нее санкции, не помогают сотрудничеству.

Комментируя ситуацию, эксперт напомнил, что интерес африканских стран к российскому оружию был сформирован еще Советским Союзом в 1960-е годы:

«Тогда целый ряд государств континента, такие как Гана, Мали, Гвинея и другие, активно вооружались российскими образцами, но оставались и страны, как Нигерия, которые традиционно отдавали предпочтение западным образцам».

При этом Зинин отметил, что в годы «перестройки» в России хватало своих проблем и Москва ослабила внимание к африканским делам, поэтому бывшие партнеры начали искать других поставщиков.

Однако, добавил он, в последнее время Россия вновь активизировала деятельность в африканском направлении, практически вытеснив США с оружейного рынка Египта, другие страны также постепенно переходят на российские поставки. По его словам, даже страны, которые традиционно являлись клиентами Запада, как Нигерия, уже поняли оружие российского производства не просто схоже с европейскими и американскими образцами, но и превосходит его по характеристикам, при этом цена на него значительно ниже.

Поэтому, заключил Зинин, Россия расширяет поставки на африканский континент, рынок которого просто огромен.