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Путин считает остающихся на севере Сирии террористов ИГ* реальной угрозой

Путин считает остающихся на севере Сирии террористов ИГ* реальной угрозой

 Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии

Армия Турции уничтожила 342 террориста в ходе операции в Сирии
13:13   11 Октября 2019
Весь мир

Глава МИД Турции заявил, что Анкара не собирается выпускать террористов ИГ* из тюрем в САР

Глава МИД Турции заявил, что Анкара не собирается выпускать террористов ИГ* из тюрем в САР

Глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что Анкара не собирается выпускать боевиков запрещенной террористической группировки ИГ* из сирийских тюрем, которые перешли под ее контроль в ходе военной операции.

Турецкий министр подчеркнул, что нельзя допустить присутствия ИГ* в свете создания зоны безопасности на севере арабской страны. Речь об этом зашла 11 октября на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Ее боевиков отпускать на свободу нельзя, и мы это лучше всех понимаем, потому что после Сирии и Ирака именно Турция больше всего пострадала от ИГ*», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, военная операция «Источник мира» началась 9 октября на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация нанесла удары по нескольким сирийским городам, включая город Рас эль-Айн, на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #сирия #турция #чавушоглу

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