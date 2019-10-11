Глава МИД Турции заявил, что Анкара не собирается выпускать террористов ИГ* из тюрем в САР

Глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что Анкара не собирается выпускать боевиков запрещенной террористической группировки ИГ* из сирийских тюрем, которые перешли под ее контроль в ходе военной операции.

Турецкий министр подчеркнул, что нельзя допустить присутствия ИГ* в свете создания зоны безопасности на севере арабской страны. Речь об этом зашла 11 октября на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Ее боевиков отпускать на свободу нельзя, и мы это лучше всех понимаем, потому что после Сирии и Ирака именно Турция больше всего пострадала от ИГ*», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, военная операция «Источник мира» началась 9 октября на севере Сирии. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация нанесла удары по нескольким сирийским городам, включая город Рас эль-Айн, на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

*Террористическая организация, запрещена в РФ