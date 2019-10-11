Захарова удивилась небылицам о Китае в российском интернете

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российском интернете ходит огромное количество небылиц о Китае. Такое заявление она сделала в пятницу, 11 октября.

«Это удивительно, но такое количество небылиц, которые в российском сегменте ходят о Китае, даже мне сложно представить, если бы я их сама не видела…», — сказала она.

Затем Захарова добавила, что это не идет на пользу ни российской, ни китайской аудитории. Она также подчеркнула, что китайская аудитория проявляет сильную заинтересованность к России в разных областях. По словам официального представителя МИД, об этом говорят цифры.

«Мы эти цифры посмотрели и поняли, что действительно нужно действовать в этом направлении намного более активно чем есть. Это в том числе и способ противодействия фейкам и вбросам», — добавила Захарова.

Захарова также сообщила, что в ходе своего визита в Китай встречалась с руководством компаний Weibo и Sina. Она назвала встречу впечатляющей и добавила, что потенциал для сотрудничества "не просто большой", а даже не проанализирован.