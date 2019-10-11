Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует назначить первого заместителя главы Госдепартамента Джона Салливана послом США в России. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

President Trump is set to formally name John Sullivan, currently the deputy secretary of state, as the next U.S. ambassador to Russia https://t.co/IaP4Ig74zR — The Wall Street Journal (@WSJ) October 11, 2019

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, Москва уже согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипмиссии.