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Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

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Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ
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 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана
Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

 Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ
12:29   11 Октября 2019
Весь мир

Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует назначить первого заместителя главы Госдепартамента Джона Салливана послом США в России. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, Москва уже согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипмиссии.

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Автор: Алла Ларионова
#трамп #посол сша в рф #салливан

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