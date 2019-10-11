Шойгу рассказал о силах, которые навязывают россиянам чуждые ценности

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что враждебные силы пытаются навязать россиянам «чуждую систему ценностей» и исказить историю. О каких силах идет речь, министр не уточнил.

«Есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей», — сказал Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что в таких условиях важно «не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, способного противостоять попыткам воздействия».

Шойгу напомнил о подвигах, которые совершали российские военные, в частности в Сирии. Он рассказал о старшем лейтенанте Александре Прохоренко, который попал в окружение под Пальмирой и вызвал огонь на себя, о капитане Марат Ахметшине, который один противостоял 200 боевикам. Он напомнил о подвиге бойцов отряда спецназначения, которые сражались с 300 боевиками и удержали важные точки в районе Алеппо.

По словам министра, таких примеров множество.