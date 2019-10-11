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12:43   11 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе

Путин заявил, что Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе

Глава государства Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе из-за позиции националистов. Речь об этом зашла 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ.

Российский лидер отметил, что это произошло из-за националистических формирований, которые угрожают занять позиции украинских военных в случае их ухода.

Президент РФ подчеркнул, что для того, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, Киеву следует проявить политическую волю. По его словам, представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил — запускали белую ракету. Однако украинская сторона не ответила.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что власти Украины под надуманным предлогом сорвали разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, которое было запланировано на 9 октября.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #донбасс #политика #зеленский

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