Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира в 2019 году присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей. Соответствующее решение в пятницу, 11 октября огласил Нобелевский комитет.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заявил, что политик был удостоен этой почетной награды «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», а также за вклад в международное сотрудничество.