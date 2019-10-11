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 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

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Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

 Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

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12:10   11 Октября 2019
Весь мир

Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира в 2019 году присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей. Соответствующее решение в пятницу, 11 октября огласил Нобелевский комитет.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заявил, что политик был удостоен этой почетной награды «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей», а также за вклад в международное сотрудничество.

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Автор: Алла Ларионова
#эфиопия #нобелевская премия мира #абий ахмед

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