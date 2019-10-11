Анкара отчиталась перед генсеком НАТО о ходе операции в Сирии

Анкара предоставила генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу данные о ходе новой трансграничной операции Турции в Сирии под названием «Источник мира». Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал глава Министерства иностранных дел турецкого государства Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со Столтенбергом.

«Мы проинформировали генерального секретаря НАТО о ходе нашей операции в Сирии «Источник мира», — заметил министр.

Он также подчеркнул, что Анкара полагает, что мы может ожидать проявления солидарности со стороны НАТО.