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Путин заявил, что Москва поддерживает продление полномочий главы исполкома СНГ Лебедева

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Путин назвал причину разворачивающейся гонки вооружений в мире

Путин назвал причину разворачивающейся гонки вооружений в мире

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана
Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

 Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ
12:05   11 Октября 2019
Весь мир

Анкара отчиталась перед генсеком НАТО о ходе операции в Сирии

Анкара отчиталась перед генсеком НАТО о ходе операции в Сирии

Анкара предоставила генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу данные о ходе новой трансграничной операции Турции в Сирии под названием «Источник мира». Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал глава Министерства иностранных дел турецкого государства Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со Столтенбергом.

«Мы проинформировали генерального секретаря НАТО о ходе нашей операции в Сирии «Источник мира», — заметил министр.

Он также подчеркнул, что Анкара полагает, что мы может ожидать проявления солидарности со стороны НАТО.

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Автор: Алла Ларионова
#нато #турция #столтенберг

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