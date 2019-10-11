Путин заявил, что Москва поддерживает продление полномочий главы исполкома СНГ Лебедева

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва предлагает продлить полномочия действующего председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева на три года. Об этом он сообщил на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу, 11 октября.

Путин подчеркнул, что Лебедев много делает и еще многое сможет сделать для повышения эффективности работы Содружества.

«Он — человек очень опытный, уже и на этом месте поработал эффективно, поэтому, надеюсь, что вы это поддержите», — подчеркнул глава государства.

Накануне заседания Совета помощник президента Юрий Ушаков заявил о согласовании предварительного решения продлить на очередной трехлетний срок полномочий Лебедева, который занимает пост с 1 января 2008 года.

Лебедев переназначался на трехлетние сроки дважды. В 2016 году его полномочия продлили на год, потом еще на два года до 31 декабря текущего года.