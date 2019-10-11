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12:53   11 Октября 2019
Весь мир

В Тунисе работают над сценариями формирования нового правительства

В Тунисе работают над сценариями формирования нового правительства

После оглашения промежуточных результатов выборов в парламент Туниса местные партии начали переговоры по формированию нового правительства.

Первое место по итогам выборов, как сообщает избирком Туниса, заняло умеренное движение «Ан-Нахда», которое обеспечило себе 52 места в парламенте, на втором месте «Калб Тунес» (сердце Туниса), которому достанется 38 мест в парламенте из 217.

По мнению политологов и наблюдателей партии «Ан-Нахда» для формирования правительства придется создать коалицию с партиями, продвигающими другие идеи, однако в то же время есть те, кто пролагает, что в Тунисе может быть сформировано правительство единства.

Согласно местной конституции, президент Туниса даст победившей на выборах партии месяц на формирование нового правительства. При необходимости этот срок может быть увеличен на десять дней.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей (ФАН), раскол в парламенте Туниса, если эта ситуация затянется, может стать причиной всплеска экстремизма в стране.

 

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Автор: Александр Люблинский
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