Путин считает, что создание единого финансового рынка пошло бы на пользу странам СНГ

Глава государства Владимир Путин заявил, что формирование единого финансового рынка в СНГ положительно бы сказалось на конкурентоспособности входящих туда стран. Речь об этом зашла 11 октября на заседании Совета глав государств Содружества.

По словам Путина, важным аспектом является переход на расчеты в нацвалютах. Это сможет обезопасить страны от валютных рисков, а также развить сотрудничество в валютной сфере.

«Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это совершенно точно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентоспособности», — добавил он.

По итогам 2018 года совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17 процентов и превысил триллион долларов. При этом торговля между странами Содружества составила 190 миллиардов долларов. Путин назвал неплохими эти показатели и призвал двигаться вперед, в частности, постараться устранить различные торговые барьеры и наращивать кооперацию.