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 Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

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12:03   11 Октября 2019
Россия

Путин считает, что создание единого финансового рынка пошло бы на пользу странам СНГ

Путин считает, что создание единого финансового рынка пошло бы на пользу странам СНГ

Глава государства Владимир Путин заявил, что формирование единого финансового рынка в СНГ положительно бы сказалось на конкурентоспособности входящих туда стран. Речь об этом зашла 11 октября на заседании Совета глав государств Содружества.

По словам Путина, важным аспектом является переход на расчеты в нацвалютах. Это сможет обезопасить страны от валютных рисков, а также развить сотрудничество в валютной сфере.  

«Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это совершенно точно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентоспособности», — добавил он.

По итогам 2018 года совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17 процентов и превысил триллион долларов. При этом торговля между странами Содружества составила 190 миллиардов долларов. Путин назвал неплохими эти показатели и призвал двигаться вперед, в частности, постараться устранить различные торговые барьеры и наращивать кооперацию.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #товарооборот #снг #нацвалюта

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