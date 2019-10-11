Путин назвал причину разворачивающейся гонки вооружений в мире

Разворачивающаяся в мире гонка вооружений подпитывается неопределенностью вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ, пишет 11 октября ТАСС.

По словам президента России, в мире сохраняется неопределенность вокруг договора СНВ-3, истекающего в феврале 2021 года. Он подчеркнул, что администрация США до сих пор не определилась, что делать дальше.

«Насколько мы понимаем и чувствуем, там внутри администрации идут споры: кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что направил соответствующее обращение к лидерам многих государств.