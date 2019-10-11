Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал свою вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим за изнасилование, кражи и развратные действия.

Напомним, ребенок пропал в среду, 9 октября, когда пошел утром в школу. В тот же день начались поиски девочки. К ним подключились более тысячи человек — волонтеры и правоохранители.

Ребенка нашли в ночь на 11 октября мертвым. Причина смерти не называется. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».