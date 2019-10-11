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Путин назвал причину разворачивающейся гонки вооружений в мире

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Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

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 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

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Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

 Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ
11:37   11 Октября 2019
Россия

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал свою вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал свою вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим за изнасилование, кражи и развратные действия.

Напомним, ребенок пропал в среду, 9 октября, когда пошел утром в школу. В тот же день начались поиски девочки. К ним подключились более тысячи человек — волонтеры и правоохранители. 

Ребенка нашли в ночь на 11 октября мертвым. Причина смерти не называется. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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Автор: Виктория Разумовская
#убийство #ск рф #саратов #девочка

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