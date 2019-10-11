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Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

 Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ
11:37   11 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что не против либерализма, но в РФ есть свои традиции

Путин заявил, что не против либерализма, но в РФ есть свои традиции

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против либерализма, но подчеркнул, что у стран СНГ есть свои традиции и устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Такое мнение президент выразил на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу, 11 октября.

«И почему мы не должны этим дорожить и почему не должны развивать и поддерживать это? Нет оснований», — подчеркнул Путин.

По словам Путина, страны СНГ в 2019 году совместно реализовали целый ряд крупных гуманитарных проектов. 

Напомним, в июне в интервью Financial Times президент России заявил, что современная либеральная идея себя изжила и противоречит интересам   большинства населения. Путин отметил, что, в том числе и западные российские партнеры признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультурализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны.

При этом президент отметил, что все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, имею место быть. Нужно дать возможность существовать разным идеям, но главное — не забывать про интересы основного населения. По мнению главы государства, это помогает избежать каких-либо крупных внутриполитических потрясений и передряг.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #либерализм

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