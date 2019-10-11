Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года опубликована в пятницу, 11 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер постановил утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

«В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области», — сказано в документе.

Кроме этого, Путин поручил правительству до середины декабря внести изменения в национальную программу «Цифровая экономика РФ», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Также кабмин должен ежегодно предоставлять Путину доклад с отчетом о реализации стратегии.