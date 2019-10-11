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Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп планирует назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

 Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ

Трамп намерен назначить бывшего госсекретаря США Салливана послом в РФ
11:36   11 Октября 2019
Россия

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года опубликована в пятницу, 11 октября, на официальном интернет-портале правовой информации. 

Российский лидер постановил утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. 

«В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области», — сказано в документе. 

Кроме этого, Путин поручил правительству до середины декабря внести изменения в национальную программу «Цифровая экономика РФ», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Также кабмин должен ежегодно предоставлять Путину доклад с отчетом о реализации стратегии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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