Политолог Данилин опроверг заказной характер доклада о губернаторе Сипягине

Директор Центра политического анализа, который накануне опубликовал доклад о первом годе работы губернатора Владимирской области, Павел Данилин ответил на критику отчета со стороны пресс-секретаря главы региона Ольги Петровой.

Она заявила, что доклад был заказан и выстроен на основе слухов и домыслов.

«Поделюсь впечатлениями о так называемом экспертном докладе о работе губернатора Владимира Сипягина. Если этот «труд» готовился на возмездной основе, у заказчика есть все основания не оплачивать услуг исполнителю. Местами слухи, местами домыслы, местами очевидно недостоверная информация — вот и весь доклад. Вместо анализа данных из компетентных источников — компиляция анонимных телеграм-каналов. Набор печатных знаков, дискредитирующих социологическую и политологическую науку», — написала Петрова.

Данилин в разговоре с «Политикой Сегодня» не удивился такой реакции.

«Пусть такой отзыв останется на совести пресс-секретаря. В конце концов она за это деньги получает, чтобы обелять своего губернатора. Но надо сказать, что возможно и были и есть худшие губернаторы в России, чем Сипягин. Но я таких не знаю», — сказал Данилин.

Он отверг обвинения в том, что доклад о работе Сипягина за первый год Центру политического анализа был заказан.

«Никто не заказывал, никакая администрация президента. Я очень люблю Владимирскую область. Ездил туда регулярно. Мне очень жаль, что Сипягин за очень короткий срок смог уничтожить то приоритетное внимание к региону, которое было при его предшественнице. В регион приезжали все высокопоставленные чиновники. Особенно на форум «Территория смыслов». Несмотря на то, что у губернатора Орловой был конфликт с некоторыми из силовиков, регион она буквально вытащила из целого болота, в котором ей оставил его Виноградов [губернатор Владимирской области с 2000 по 2013 годы]», — сказал эксперт.

Аналитики Центра политического анализа подвели итоги первого года работы Владимира Сипягина в должности главы Владимирской области. В докладе отмечается, что кандидат от ЛДПР победил на фоне сильных протестных настроений. Однако некоторые его предвыборные лозунги оказались популистскими, год губернатор находится в конфронтации с региональной элитой и властями столицы региона, область лишилась крупного мероприятия — форума «Территория смыслов».