Администрация губернатора Владимирской области раскритиковала доклад Данилина

Доклад о работе губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который опубликовал политолог Павел Данилин, был создан на основе слухов, домыслов, а местами просто недостоверной информации.

Такое мнение в пятницу утром о докладе высказали в администрации владимирского губернатора.

По словам пресс-секретаря Сипягина, доклад, вместо анализа данных, полученных из компетентных источников, представляет из себя компиляцию анонимных телеграм-каналов.

«Если этот «труд» готовился на возмездной основе, у заказчика есть все основания не оплачивать услуг исполнителю. (…) Набор печатных знаков, дискредитирующих социологическую и политологическую науку», - добавила пресс-секретарь главы региона.

О докладе, о котором идет речь, стало известно накануне вечером. Сообщалось, что доклады о работе оппозиционных субъектов РФ были подготовлены якобы по поручению администрации президента. Первый доклад был подготовлен о победившем на выборах год назад Владимире Сипягине, баллотировавшемся как кандидат от ЛДПР.