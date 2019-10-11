Вован и Лексус разыграли американского сенатора Линдси Грэма

Американский сенатор Линдси Грэм стал жертвой розыгрыша российских пранкеров. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на представителей политика.

«Нам удавалось предотвратить многие попытки разыграть сенатора Грэма, но на этот раз они проскользнули в щель. Они добрались до него», — отметил представитель политика Кевин Грэм.

В августе сенатору якобы позволил глава Минобороны Турции Хулуси Акара. На деле же за розыгрышем стояли Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Последний передал СМИ аудиозапись разговора.

Из записи, в частности, следует, что Грэм симпатизировал турецкой стороне в связи с «курдской проблемой» и описывал курдов как «угрозу». Однако при этом после того, как Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, сенатор стал одним из инициаторов проекта, предусматривающего введение санкции против активов высшего руководства Турции, включая президента Тайипа Эрдогана.

Напомним, Анкара начала военную операцию в арабской стране в среду, 9 октября. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ