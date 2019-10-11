Михайлов объяснил, почему Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Заворотнюк

Певец Стас Михайлов о блокировке созданного аккаунта в социальной сети в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он сообщил 11 октября в своем Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, у актрисы ухудшилось состояние — якобы у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения данным нет.

По словам Михайлова, аккаунт в поддержку Заворотнюк в Instagram был заблокирован из-за подозрительно большой активности.

«В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!!», — сказал он.

Он подчеркнул, что на данный момент страницу пытаются восстановить. Артист также призвал не расстраиваться, поблагодарив всех за «открытые и добрые сердца».