Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает телефонные звонки российскому коллеге Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе.

Зеленский уточнил, что позвонил Путину, после чего состоялся обмен задержанными между Киевом и Москвой. Все звонки проходили по его инициативе, поскольку «корона не упадет». Лидер Украины уточнил, что у него ее и нет.

Глава государства подчеркнул, что важнее всего для него закончить войну в Донбассе.

Напомним, переговоры между президентами прошли в июле и сентябре.