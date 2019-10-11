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Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

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10:49   11 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает телефонные звонки российскому коллеге Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе.

Зеленский уточнил, что позвонил Путину, после чего состоялся обмен задержанными между Киевом и Москвой. Все звонки проходили по его инициативе, поскольку «корона не упадет». Лидер Украины уточнил, что у него ее и нет.

Глава государства подчеркнул, что важнее всего для него закончить войну в Донбассе.

Напомним, переговоры между президентами прошли в июле и сентябре.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

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