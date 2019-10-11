Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает телефонные звонки российскому коллеге Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе.
Зеленский уточнил, что позвонил Путину, после чего состоялся обмен задержанными между Киевом и Москвой. Все звонки проходили по его инициативе, поскольку «корона не упадет». Лидер Украины уточнил, что у него ее и нет.
Глава государства подчеркнул, что важнее всего для него закончить войну в Донбассе.
Напомним, переговоры между президентами прошли в июле и сентябре.