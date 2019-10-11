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 Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

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 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

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 Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей

Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей
10:41   11 Октября 2019
Россия

Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой

Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой

Глава государства Владимир Путин поздравил с 55-летним юбилеем Российское общество дружбы с Кубой, оценив его вклад в укрепление отношений и взаимопонимания между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что работа организации является ярким примером эффективной народной дипломатии. Деятельность общества помогает нарастить и укрепить гуманитарные связи, реализовать совместные проекты в области науки, образования, а также популяризации русского языка и российской культуры на Кубе.

Российское общество дружбы с Кубой было основано в 1964 году.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #культура #куба

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