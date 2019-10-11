Путин поздравил с 55-летием Российское общество дружбы с Кубой

Глава государства Владимир Путин поздравил с 55-летним юбилеем Российское общество дружбы с Кубой, оценив его вклад в укрепление отношений и взаимопонимания между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что работа организации является ярким примером эффективной народной дипломатии. Деятельность общества помогает нарастить и укрепить гуманитарные связи, реализовать совместные проекты в области науки, образования, а также популяризации русского языка и российской культуры на Кубе.

Российское общество дружбы с Кубой было основано в 1964 году.