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11:08   11 Октября 2019
Россия

Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Восемь петербуржцев были эвакуированы из здания на Колокольной улице в связи с пожаром, двое госпитализированы. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городского ГУ МЧС. 

По информации СМИ, в 05.02 в трехэтажном жилом доме на улице Колокольная, 12, загорелась комната в квартире, находящаяся на втором этаже. Горение по всей площади происходило в шестикомнатной коммунальном квартире

«Из здания были эвакуированы восемь человек», — сказано в сообщении.

Как сообщил источник пресс-службы, в результате происшествия были госпитализированы пожилые мужчина и женщина. В СМИ писали, что некоторые жильцы дома не дожидались эвакуации и прыгали с окон второго этажа. При этом в ведомстве такие данные не подтвердили. 

Пожарные ликвидировали возгорание в 7:55, передает агентство.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #петербург #чп #общество

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