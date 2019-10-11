Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Восемь петербуржцев были эвакуированы из здания на Колокольной улице в связи с пожаром, двое госпитализированы. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городского ГУ МЧС.

По информации СМИ, в 05.02 в трехэтажном жилом доме на улице Колокольная, 12, загорелась комната в квартире, находящаяся на втором этаже. Горение по всей площади происходило в шестикомнатной коммунальном квартире

«Из здания были эвакуированы восемь человек», — сказано в сообщении.

Как сообщил источник пресс-службы, в результате происшествия были госпитализированы пожилые мужчина и женщина. В СМИ писали, что некоторые жильцы дома не дожидались эвакуации и прыгали с окон второго этажа. При этом в ведомстве такие данные не подтвердили.

Пожарные ликвидировали возгорание в 7:55, передает агентство.