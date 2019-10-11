Трамп назвал выступающих за его импичмент демократов «спятившими» людьми

Американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал представителей Демократической партии США, которые выступают за его импичмент. Он сделал это в пятницу, 11 октября, на выступлении перед сторонниками в Миннеаполисе.

«Они сильно больные и спятившие люди!», —заявил Трамп.

Он также добавил, что те, кто добиваются его импичмента, хотят отменить результаты президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах. Отдельно американский лидер упомянул спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По словам Трампа, она не понимает, что происходит в Вашингтоне.

«Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит», — подчеркнул Трамп.

Трамп добавил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден «никогда не считался умным или хорошим сенатором».

Процедуру импичмента главы Белого дома запустили на фоне скандала вокруг телефонной беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политические оппоненты Трампа считают, что в ходе беседы он попытался надавить на Зеленского, чтобы тот начал на Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Ожидается, что Байден станет основным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.