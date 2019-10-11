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Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей
10:24   11 Октября 2019
Весь мир

Трамп назвал выступающих за его импичмент демократов «спятившими» людьми

Трамп назвал выступающих за его импичмент демократов «спятившими» людьми

Американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал представителей Демократической партии США, которые выступают за его импичмент. Он сделал это в пятницу, 11 октября, на выступлении перед сторонниками в Миннеаполисе.

«Они сильно больные и спятившие люди!», —заявил Трамп.

Он также добавил, что те, кто добиваются его импичмента, хотят отменить результаты президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах. Отдельно американский лидер упомянул спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По словам Трампа, она не понимает, что происходит в Вашингтоне.

 «Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит», — подчеркнул Трамп.

Трамп добавил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден «никогда не считался умным или хорошим сенатором».

Трамп назвал выступающих за его импичмент демократов «спятившими» людьми

Процедуру импичмента главы Белого дома запустили на фоне скандала вокруг телефонной беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политические оппоненты Трампа считают, что в ходе беседы он попытался надавить на Зеленского, чтобы тот начал на Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Ожидается, что Байден станет основным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп #импичмент

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