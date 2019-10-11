Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Администрация губернатора Владимирской области раскритиковала доклад Данилина

Администрация губернатора Владимирской области раскритиковала доклад Данилина

 Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана
Нигерия при необходимости рассмотрит вопрос приглашения военных специалистов из РФ

Нигерия при необходимости рассмотрит вопрос приглашения военных специалистов из РФ

 Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей

Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей
Администрация губернатора Владимирской области раскритиковала доклад Данилина

Администрация губернатора Владимирской области раскритиковала доклад Данилина

 Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Жилой дом загорелся на улице Колокольной в Петербурге

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

 Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана
Нигерия при необходимости рассмотрит вопрос приглашения военных специалистов из РФ

Нигерия при необходимости рассмотрит вопрос приглашения военных специалистов из РФ

 Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей

Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей
10:11   11 Октября 2019
Россия

Назван регион с самым большим количеством алкоголиков

Назван регион с самым большим количеством алкоголиков

Больше всего россиян, страдающих алкогольной зависимостью, живут в Чукотском автономном округе. Об этом 11 октября сообщает РБК, ссылаясь на статистические данные министерства здравоохранения. 

Отмечается, что на десять тысяч взрослых жителей в регионе приходится 29 людей с диагнозом «алкоголизм». Второе место по количеству алкоголиков занимает Якутия, где на 10 тысяч населения приходится 23 пациента. Тройку замыкает Ненецкий автономный округ с показателем 20 пациентов на десять тысяч. 

Отмечается, что в Башкирии, Пермском крае, Татарстане или Пензенской области живет каждый десятый новый больной алкоголизмом. 

По информации СМИ, в прошлом году за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух миллионов россиян. При этом более 75 тысячам людей врачи поставили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #алкогольная зависимость #алкоголизм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...