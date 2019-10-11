Назван регион с самым большим количеством алкоголиков

Больше всего россиян, страдающих алкогольной зависимостью, живут в Чукотском автономном округе. Об этом 11 октября сообщает РБК, ссылаясь на статистические данные министерства здравоохранения.

Отмечается, что на десять тысяч взрослых жителей в регионе приходится 29 людей с диагнозом «алкоголизм». Второе место по количеству алкоголиков занимает Якутия, где на 10 тысяч населения приходится 23 пациента. Тройку замыкает Ненецкий автономный округ с показателем 20 пациентов на десять тысяч.

Отмечается, что в Башкирии, Пермском крае, Татарстане или Пензенской области живет каждый десятый новый больной алкоголизмом.

По информации СМИ, в прошлом году за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух миллионов россиян. При этом более 75 тысячам людей врачи поставили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз».