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10:17   11 Октября 2019
Россия

Путин обсудил с лидером Туркмении российские автомобили Aurus

Путин обсудил с лидером Туркмении российские автомобили Aurus

Глава государства Владимир Путин встретился с коллегой из Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки автомобилей «Аурус», а также сотрудничество двух стран в сфере экономики.

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Туркменистаном активно и успешно развиваются. Например, в прошлом году вступил в силу Договор о стратегическом партнерстве. В результате за первые семь месяцев этого года товарооборот увеличился более чем на 62 процента. 

Также президент РФ обратил внимание на сотрудничество двух стран по другим направлениям. В частности, речь зашла о автомобилестроении. 

«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке «Аурус». Очень приятно, что эта машина вам понравилась», — сказал Путин. 

В свою очередь президент Туркмении поблагодарил Россию за поддержку проведения первого Каспийского экономического форума. Также Бердымухамедов напомнил, что Ашхабад планирует приобрести партию автомобилей «Аурус-седан».

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #туркменистан #бердымухамедов

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