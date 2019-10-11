Пиотровский продолжит работу на посту гендиректора Эрмитажа до 2020 года

Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился переназначить Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» на срок три года, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении.

Пиотровский работает в Эрмитаже более 25 лет. В 1991 году его пригласили туда в качестве замдиректора по научной работе. Уже через год он был назначен директором музея.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что подписало контракт с Пиотровским на четыре года — до 2020 года.