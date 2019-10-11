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9:39   11 Октября 2019
Россия

Пиотровский продолжит работу на посту гендиректора Эрмитажа до 2020 года

Пиотровский продолжит работу на посту гендиректора Эрмитажа до 2020 года

Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился переназначить Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» на срок три года, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении.

Пиотровский работает в Эрмитаже более 25 лет. В 1991 году его пригласили туда в качестве замдиректора по научной работе. Уже через год он был назначен директором музея.

Ранее Минкультуры РФ сообщило, что подписало контракт с Пиотровским на четыре года — до 2020 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #петербург #эрмитаж #пиотровский

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