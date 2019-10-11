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9:43   11 Октября 2019
Россия

В Москве придумали способ борьбы с засыпающими за рулем автобуса водителями

В Москве придумали способ борьбы с засыпающими за рулем автобуса водителями

Признаки усталости у водителей московского городского транспорта будут фиксировать специальные камеры видеонаблюдения. Об этом в четверг сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. 

По мнению директора службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрия Ерзамаева, за счет новой системы онлайн-контроля над водителем получится снизить число ДТП, связанных с человеческим фактором. 

«Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк Мосгортранса. Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев», — сказано на сайте. 

Камера в режиме онлайн будет сканировать лица водителей и фиксировать сигнализирующие об усталости признаки, в том числе частое зевание, положение век и мимика. Также система проследит, чтобы водители не использовали мобильные телефоны во время движения. 

В случае, если водитель переутомился или отвлекся за рулем, для него будет включен сигнал и сработает специальное световое оповещение. Информация автоматически поступит диспетчеру, а он пересмотрит последнюю запись с видеокамеры. В случае необходимости водителя снимут с маршрута и направят на медицинское обследование. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #авария #дтп #политика #общество

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