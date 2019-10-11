В Москве придумали способ борьбы с засыпающими за рулем автобуса водителями

Признаки усталости у водителей московского городского транспорта будут фиксировать специальные камеры видеонаблюдения. Об этом в четверг сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По мнению директора службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрия Ерзамаева, за счет новой системы онлайн-контроля над водителем получится снизить число ДТП, связанных с человеческим фактором.

«Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк Мосгортранса. Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев», — сказано на сайте.

Камера в режиме онлайн будет сканировать лица водителей и фиксировать сигнализирующие об усталости признаки, в том числе частое зевание, положение век и мимика. Также система проследит, чтобы водители не использовали мобильные телефоны во время движения.

В случае, если водитель переутомился или отвлекся за рулем, для него будет включен сигнал и сработает специальное световое оповещение. Информация автоматически поступит диспетчеру, а он пересмотрит последнюю запись с видеокамеры. В случае необходимости водителя снимут с маршрута и направят на медицинское обследование.