Трамп заявил, что, став президентом, остался без друзей

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Миннесота пожаловался на то, что, став президентом страны лишился всех друзей, которые теперь не могут общаться с ним по-прежнему.

Темой встречи, в числе прочего, стал наделавший много шума телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле текущего года, из-за которого демократы инициировали процедуру импичмента.

При этом Трамп рассказал, как он недавно общался со своим старым другом:

«Он сказал: «Президент». Я ответил: «Зови меня Дональдом, ты звал меня Дональдом в течение 35 лет». (...) Я потерял всех своих друзей, потому что они боятся со мной говорить, честно говоря, я президент, теперь они не могут со мной говорить», - поделился он.

Также глава Белого дома высказал мнение, что все дело в уважении, которое люди испытывают к должности президента, но ему самому просто нужно, чтобы кто-то просто называл его Дональдом. В ответ присутствовавшие на встрече сторонники Трампа принялись скандировать его имя.